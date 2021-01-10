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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
FETÖ zanlıları adli kontrol şartıyla serbest kaldı

FETÖ zanlıları adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Zanlıların adli tıp birimine alınmaları

( ADANA )- Adana’da FETÖ suçlamasıyla gözaltına alınan 11 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı- Bir FETÖ zanlısının evinden Fatullah Gülen CD’leri ve üzerinde Arapça yazı olan 1 Dolar çıktı ADANA

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- Adana’da FETÖ suçlamasıyla gözaltına alınan 11 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik şafak vakti 6 Ocak günü operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in CD’leri ve üzerinde Arapça yazı olan 1 Dolar çıktı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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