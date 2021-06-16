FETÖ’ye karıştın diyerek dolandırdılar

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( SİVAS ) -- Sivas’ta adlarının FETÖ’ye karıştığı iddiası üzerine karı ve koca toplamda 40 Bin 500 TL dolandırıldı SİVAS



- Sivas’ta adlarının FETÖ’ye karıştığı iddiası üzerine karı ve koca toplamda 40 Bin 500 TL dolandırıldı. Edinilen bilgilere göre olay Alibaba mahallesinde meydana geldi. İddialara göre 45 yaşındaki H.K isimli bir vatandaşı ve 39 yaşındaki eşi S.K’yı telefonla arayan dolandırıcılar adlarının FETÖ’ye karıştığını iddia ederek toplamda 40 Bin 500 TL dolandırlar. Dolandırıldıklarının farkına varan H.K polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ifade almak üzere H.K ve S.K Alibaba Polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (MK-

