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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
FETÖ’ye İstanbul merkezli 33 ilde operasyon: 52 Gözaltı

FETÖ’ye İstanbul merkezli 33 ilde operasyon: 52 Gözaltı

Polis kamerası baskın anı

Mahrem Akalan Kamera Yurt Dışı Polis Kamerası 

-Yapılan Aramalara
-Gözaltına alınan şüpheliler
-Detaylar

( İSTANBUL )- TSK mahrem yapılanmasına yönelik 33 ilde operasyon düzenlendi- Operasyon polis kamerasında İSTANBUL

- FETÖ Terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 33 ilde 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele şube ekipleri, İstanbul merkezli 33 ilde eşzamanlı olarak FETÖ’nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Türkiye genelinde gece saatlerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 118 şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı. Operasyonun İstanbul ayağında 34 adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alınırken hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 13 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyonlarını sürdüren ekiplerin hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri ise yakalama çalışmaları sürerken düzenlenen operasyon polis kamerasına yansıdı. (YM-
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