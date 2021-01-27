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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ yalanıyla 237 bin lira dolandırdılar

FETÖ yalanıyla 237 bin lira dolandırdılar

Zanlının emniyetten çıkartılması

Adli Kontrol Akalan Harekete Geç Yaşlı Adam Irak 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) -- Adana’da kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ yalanıyla yaşlı adamın 237 bin lira parasını dolandırdığı ileri sürülen şüphelilerden biri yakalandı ADANA

- Adana’da kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ yalanıyla kandırdıkları yaşlı adamın 237 bin lira parasını dolandırdığı ileri sürülen 2 zanlıdan 1'i yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yenibaraj Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tek başına yaşayan 87 yaşındaki Ferit Aydoğan’ı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp “Ben komiser Kemal FETÖ’ye yapılan operasyonda kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek" diyerek yaşlı adamdan 237 bin lira alıp kayıplara karıştılar. Yaşlı adam bir süre sonra kendisini arayanlara döndüğünde kimseye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada olayı Oktay S.(21) ve K. G.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis yaptığı operasyonda Oktay S.’yi yakaladı. Zanlı emniyete getirilip sorguya alındı. Ancak zanlı suçlamaları kabul etmeyerek K.G.’nin arkadaşı olduğunu belirten Oktay S'nin, ”K.G. benim yanıma geldi. Motosikletim ile bir yere gitmek istediğini söyledi.

Daha sonra beraber gittik bir adamdan poşet içinde bir şey aldı. Sonra bana 150 lira para verdi. Olayı ben gerçekleştirmedim K. yaptı” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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