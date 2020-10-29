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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ üyesi askerlere 'ankesör' operasyonu: 7 gözaltı

FETÖ üyesi askerlere 'ankesör' operasyonu: 7 gözaltı

FETÖ üyeleri emniyetten çıkartılırken

Kripto 

-Araca bindirilirken
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere yönelik soruşturmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kırıkkale merkezli İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ankesörlü hat üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Aralarında muvazzaf ve ihraç askerlerinde olduğu M.C.T., M.Y., E.Y., A.A., V.B., M.O. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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