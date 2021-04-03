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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen yakalandı

FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen yakalandı

Hükümlünün getirilmesi

Akalan Öğretmen Yakalama Kararı Hapis Cezası Öğretmenlik 

-Adliyeye alınması

( ADANA ) ADANA

- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve yargılama sonucu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan öğretmen Adana’da yakalandı. İddiaya göre, Süleyman Emrullah Y. Kayseri ilinde öğretmenlik yaparken FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek ihraç edildi. Daha sonra ise Süleyman Emrullah Y. polis tarafından örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı, örgütün Malatya’daki özel eğitim kursunda çalıştığı, FETÖ’nün öğrenci yapılanmasına yer aldığını öne sürülerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Süleyman Emrullah Y. mahkeme sonunda üzerine atılan bu suçlamalardan dolayı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlünün Adana’da olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda hükümlü yakalandı. Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. (FKE-
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