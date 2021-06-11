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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
FETÖ tehdidiyle 40 bin lira dolandıran 3 sahte polis tutuklandı

FETÖ tehdidiyle 40 bin lira dolandıran 3 sahte polis tutuklandı

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Polis Sahte Polis Avcılık 

-Adliyeye sevk edilmesi
-Emniyetin dış görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ tehdidiyle 40 bin lira dolandırdığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları A.K.B.’ye kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ tehdidiyle 150 bin lirasını dolandıranları yakalama çalışması sırasında İ.Ç.’nin de aynı yöntemle 40 bin lira parasını kaptırdığını belirledi.Ekipler, yaptıkları araştırmayla İ.Ç.’nin para yatırdığı hesabın sahibi H.İ.’nin Şanlıurfa’da ikamet ettiğini tespit etti.Kente giden ekipler, H.İ.’nin yanı sıra olaya karıştığı öne sürülen O.K. ve A.I.’yı yakaladı.Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan zanlıları çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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