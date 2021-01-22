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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Adliyeden detaylar

Polis Mahrem Polis Merkezi Akalan Yakalama Kararı 

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

( KOCAELİ )- TSK'nın mahrem ağabeyinin de aralarında olduğu şüpheliler adliyede KOCAELİ

- Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında bulunduğu belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 askeri okul eski öğrencisi ve 1 askeri mahrem ağabeyin de bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliden 7'si, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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