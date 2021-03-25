Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi 11 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ şüphelisi 11 kişi adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin hastaneye giriş ve çıkış görüntüleri

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Hastane Mahrem Akalan Ankesörlü Telefon İtiraf 


- Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda Eskişehir'de 13 kişi yakalandı. Şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de, FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 123'ü muvazzaf 184 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların bulunduğu 13 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile evlerinde gözaltına alındı. Zanlılardan itirafçı olan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 11 şüpheli ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement