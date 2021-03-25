FETÖ şüphelisi 11 kişi adliyeye sevk edildi



- Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda Eskişehir'de 13 kişi yakalandı. Şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de, FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 123'ü muvazzaf 184 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların bulunduğu 13 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile evlerinde gözaltına alındı. Zanlılardan itirafçı olan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 11 şüpheli ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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