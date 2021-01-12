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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi 10 şahıs yakalandı

FETÖ şüphelisi 10 şahıs yakalandı

-Şüphelilerin Görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Mahrem Akalan Terör Örgütü İstihbarat 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda bir mahrem imam, 9 muvazzaf astsubay, 3 ihraç astsubay olmak üzere 10 şüpheli yakalandı. FETÖ/PDY terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri etkin pişmanlıktan yaralananların ifadeleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü uzmanları ile ortaklaşa yapılan teknik analiz çalışmaları neticesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün 13 hedef şahsa yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda bir mahrem imam, 9 muvazzaf astsubay, 3 ihraç astsubay olmak üzere 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam edildiği öğrenildi. (ALİ-
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