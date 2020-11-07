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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
FETÖ şüphelilerini Yunanistan’a kaçırmak isteyen 2 organizatör yakalandı

FETÖ şüphelilerini Yunanistan’a kaçırmak isteyen 2 organizatör yakalandı

-Polis Kamerası-

Uyuşturucu Akalan Nani Akkale Sahil Güvenlik 

-zanlıların emniyetten çıkarılışı ve adliyeye girişlerinden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan aralarında 13 FETÖ şüphelisinin de bulunduğu 22 kişinin bindiği lastik botun yasa dışı geçişlerini organize ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. 16 Ağustos 2020 tarihinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kadırga koyu açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta sahil güvenlik ekiplerince yakalanan 13 FETÖ şüphelisinin de bulunduğu yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen O.K ve M.U Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu da ele geçirildiği öğrenildi.
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