FETÖ şüphelileri KKTC’den getirildi

( İSTANBUL )- İstanbul Havalimanı’ndaki adliyede işlemleri sürüyor İSTANBUL
- FETÖ’nün (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda KKTC’de gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 6 ‘sının işlemleri devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 60 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınan 6 muvazzaf asker uçakla İstanbul’a gönderildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolü için Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından getirildikleri İstanbul Havalimanı’ndaki Gaziosmanpaşa Adliye Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemiyle ifade verme işlemleri sürüyor. (TC- İD-
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