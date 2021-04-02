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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
FETÖ/PDY terör örgütüne ait evlerde kaldıkları belirlenen 14 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütüne ait evlerde kaldıkları belirlenen 14 şüpheli yakalandı

şahısların polisler eşliğinde alınması

Polis Akalan Terör Örgütü 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce, FETÖ/ PDY terör örgütüne ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün Adliye Mahrem yapılanması faaliyetleri çerçevesinde örgüte ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıkları, yapılan teknik analiz çalışmaları ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları neticesinde tespit edilen 8'i avukat, 2'si ihraç hakim, biri uzman yardımcısı toplamda 14 şüpheliye yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalandı.
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