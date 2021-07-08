Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
FETÖ/PDY firarisi Tuğgeneral, Bursa'da yakalandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ/PDY firarisi Tuğgeneral, Bursa'da yakalandı

FETÖ/PDY firarisi Tuğgeneral, Bursa'da yakalandı

Şüphelinin yakalanması

Operasyon General Gözaltı Fİrarİ İstihbarat 

-Operasyon anından görüntü

( BURSA )-Firari Tuğgeneralin yakalandığı operasyon anı kameralara yansıdı BURSA

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç Tuğgeneral S.A., Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen Tuğgeneral S.A'nın, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde olduğunu belirledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, S.A.'nın saklandığı ev tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.A'yı gözaltına aldı. S.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan operasyon anı kameralara yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a