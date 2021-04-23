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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi

FETÖ operasyonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi

ele geçirilenin fotoğrafı

Kol Saati Mahrem Akalan Dolar Terör Örgütü 

-operasyondan detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda TSK eski mahrem imamı ve Bylock kullanıcısı olan bir şahsın evine yapılan baskında terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F serisi dolar ele geçirildi. İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne bağlı bölge ve mahrem yapılanmasına yönelik 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken baskın düzenlenen bir adreste eski TSK mahrem imamı ve Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen bir şahsın evinde terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F seri numaralı dolar ele geçirildi.
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