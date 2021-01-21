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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan muvazzaf astsubay tutuklandı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan muvazzaf astsubay tutuklandı

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )- İzmir merkezli yapılan FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda muvazzaf astsubay ile gözaltına alınan eski astsubay adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı ADANA

Adli Kontrol Mahrem Bild Irak Trol 


- İzmir merkezli yapılan FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan muvazzaf astsubay tutuklandı, eski astsubay tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, önceden bildikleri şifrelerle kısa görüşmeler yaparak örgütsel faaliyetlerin yerini ve zamanını belirledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik 19 Ocak günü operasyon düzenlendi.
İzmir merkezli 62 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda farklı rütbelerden 156 kişi gözaltına alındı.Operasyon kapsamında Adana’da biri eski astsubay diğeri muvazzaf astsubay olmak üzere iki zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan eski astsubay Hüsamettin E.’nin (26), Niğde’de öğrenciyken FETÖ’nün yurdunda kaldığı, o dönem öğrenci sorumlusu olduğu ve örgütün şifreli iletişim uygulaması olan Bylock kullandığı öne sürüldü. Ayrıca Hüsamettin E.’nin 2016 yılında muvazzaf astsubay olarak göreve başladığı ve son olarak 2019 yılının Nisan ayında Kocaeli Körfez Hava Radar Mevzi Komutanlığı’nda görev yaparken sözleşmesi yenilenmeyerek astsubaylığı bırakmak zorunda kaldığı belirlendi. Hüsamettin E.’nin ifadesinde, suçlamaları reddettiği öğrenildi.Operasyonda gözaltına alınan diğer şüpheli Samet Burak Ş.’nin ise 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Bando’sunda aktif görevde olduğu, önceki operasyonlarda gözaltına alınan bir mahrem imamın, kendisini askeri okula hazırladığı yönünde ifade verdiği öğrenildi. Ayrıca Samet Burak Ş.’nin, örgüt üyeleri tarafından Ankara’dan ankesörlü hattan arandığı da iddia edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüsamettin E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Samet Burak Ş. tutuklandı.
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