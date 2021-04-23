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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Adli Kontrol Öğretmen Ankesörlü Telefon Terör Örgütü Öğrenciler 

-Adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )-Adana’da FETÖ’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6’sı askeri okuldan atılan öğrenci, 1’i öğretmen ve 1’i astsubaydan 3'ü tutuklandı ADANA

- Adana’da FETÖ’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6’sı askeri okuldan atılan öğrenci, 1’i öğretmen ve 1’i astsubaydan 3'ü tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana’da FETÖ’ye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapmasında çalışma başlattı. Yapılan çalışama sonucunda 6’sı askeri okuldan atılan öğrenci, 1’i öğretmen, 1’i de astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişinin FETÖ ile bağlantısı olduğunu saptadı. Yapılan çalışmalarda zanlıların mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlarla arandığı öne sürüldü. Zanlılardan öğretmenin terör örgütünün bankasına para yatırdığı da belirlendi. Bu tespitlerin ardından zanlılar 20 Nisan günü yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Adli tıbba getirilip sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan sorgulamada askeri okuldan atılan bazı öğrencilerin ifadelerinde örgüt elamanları tarafından askeri okul sınavlarına hazırlandıklarını, sınavı kazanınca da mahrem imamlarla irtibatlarının kesilmediğini haftada bir örgüt mensubu bir kişinin evinde toplandıklarını bu sırada ev sahiplerinin evi terk ettiğini, her hafta ayrı bir evde toplandıklarını örgüt mensupları ile yolda bile karşılaştıklarında kesinlikle temas kurmadıklarını gözle selamlaşıp haberleştiklerini söyledikleri öğrenildi. Zanlılardan öğretmen ve astsubay ise suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammed Esat K., Muzaffer S. ve Beşir A. tutuklanırken, İlyas G. ev hapsi tedbiriyle 4 zanlı adli kontrol şartıyla 1 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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