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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyede

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyede

zanlıların adliyeye sevk edilmesi detayı

Muvazzaf Asker Öğretim Görevlisi Özel Sektör Terör Örgütü Kamu Görevlileri 

-adliyeden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa merkezli 13 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi adliyeye sevk edildi.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 13 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, örgütün TSK ve jandarmadaki yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesör-sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları, örgütün sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinde sorumlu düzeyde bulundukları ve ByLock kullandıkları belirlenen 8 muvazzaf asker, 6 ihraç asker, 6 görevdeki öğretmen, öğretim görevlisi, doktor, polis ve çeşitli kurumlar ile özel sektörde çalışan kişilerin olduğu bildirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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