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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı

FETÖ operasyonunda Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Akalan Yurt Dışı Harekete Geç Müfettiş 


- Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı 20 şüphelinin yakalandı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerince kullanılan gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 37 şüpheli için yakalanama kararı çıkarılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 şüphelinin yakalanması için bu sabaha karşı İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Niğde, Yozgat, Bursa, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları ve daha önce KHK ile ihraç edilen aralarında vergi müfettişi, gümrük çalışanı, doktor, polis ve üniversite çalışanı 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Aranan FETÖ üyesi 11 kişinin yurt dışına firar ettiği tespit edilen operasyonda adreslerinde bulunamayan diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne getirildi.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
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