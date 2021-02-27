FETÖ operasyonunda 61 şüpheli yakalandı



- İzmir merkezli 47 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 63 şüpheli şahıstan 61 şüpheli yakalandı, 1 şüphelinin gözaltı işlemi ise devam ediyor. 24 Şubat günü İzmir merkezli 47 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 103’ü muvazzaf 134 asker ile 14’ü askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 148 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında muvazzaf askerler ve askeri okul öğrencilerinin olduğu öğrenilen şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü. Haklarında gözaltı kararı verilen 148 şüpheliden 135'i gözaltına alınmıştı. Son edinilen bilgiye göre FETÖ operasyonunda 63 şüpheli şahıstan 61 şüphelinin yakalandığı, 1 şüphelinin gözaltı işleminin ise devam ettiği bildirildi.

16 şüpheli de etkin pişmanlıktan yararlanarak kolluk biriminden serbest bırakıldı. 2 şüphelinin firari olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 43 şüpheli tutuklanmaları istemiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Sevk edilen 43 Şüpheli şahıstan 14 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ev hapsi olmak üzere toplam 29 şüpheli adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı.



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