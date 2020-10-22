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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

zanlılardan detaylar

( BALIKESİR )- Tutuklananlar arasında eski Tuğgeneral de var BALIKESİR

Uzman Erbaş Karantina Yurt Dışı Darbe Girişimi Terör Örgütü 


- Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 Ekim tarihinde Balıkesir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6´sı bugün tutuklandı. FETÖ/PDY terör örgütünün TSK´daki mahrem yapılanmasına yönelik Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın´da 16 Ekim Cuma günü düzenlenen operasyonda, darbe girişiminde faaliyette bulundukları tespit edilen ve meslekten ihraç edilerek rütbesi ere düşürülen 1 tuğgeneral, 3 albay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 astsubay ve 2 uzman erbaş olmak üzere gözaltına alınan 12 şüpheli´den 6´sının sorgusu tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden eski Tuğgeneral İ.T., ihraç Kurmay Albay M.T., aktif görevde Binbaşı M.C.Y., aktif görevde Yüzbaşı Ü.G., aktif görevde Yüzbaşı E.D. ve ihraç Yüzbaşı Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 1 şüpheli Subay´ın firar olduğu, diğer şüpheli Astsubay´ın da yurt dışı görevinden döndüğü ve karantina sonrası ifadesinin alınacağı öğrenildi.
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