FETÖ operasyonunda 4 kişi daha adliyeye sevk edildi

- Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüphelinin 4’ü daha adliyeye sevk edildi. Dün savcılığa sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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