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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ operasyonunda 4 kişi daha adliyeye sevk edildi

FETÖ operasyonunda 4 kişi daha adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Adli Kontrol Mahrem Irak Trol 

-Adliyeden görüntü
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüphelinin 4’ü daha adliyeye sevk edildi. Dün savcılığa sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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