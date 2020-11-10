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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
FETÖ operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

FETÖ operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon

Polis Mahrem Akalan Memur Terör Örgütü 

-Baskında aramalar
-Gözaltına alınan şüpheliler

( İSTANBUL ) -- FETÖ üyelerinin TSK içinde yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında 15’i muvazzaf 60 TSK mensubu, Sağlık Bakanlığı’nda görevli 1 doktor, 2 sağlık teknikeri ve 7 sivil memurun da bulunduğu 70 şüpheliden 48’i yakalandı İSTANBUL

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gece saatlerinde düzenlenen operasyonun ayrıntıları belli oldu. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında terör örgütünün TSK içinde hala deşifre olmamış örgüt üyeleri ile ilgili 15’i muvazzaf, 60 TSK mensubu, Sağlık Bakanlığında görevli 1 doktor, 2 sağlık teknikeri, 7 sivil memurun da bulunduğu 70 şüpheliden 48’imin yakalandığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, gece İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; kamuoyunda “ankesör soruşturması” olarak bilinen, FETÖ üyelerinin TSK içinde hala deşifre olmamış örgüt üyeleri ile ilgili geniş çaplı inceleme yapan emniyet ekipleri, aralarında 15’i muvazzaf 60 TSK mensubu, Sağlık Bakanlığında görevli 1 doktor, 2 sağlık teknikeri, 7 sivil memurun da bulunduğu 70 şüphelimin yakalanmasına yönelik 21 ilde daha önce belirlenen adreslere eş anlı baskın gerçekleştirdi. Operasyonlarda aranan 70 şüpheliden 48 FETÖ üyesinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken polis, kimlikleri tespit edilen firari 22 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor. (SK-ÖFA
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