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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon

Şahısların adliyeye sevk edilmeleri

Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Irak 

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( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün TÜBİTAK yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 6 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin 6’sı da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
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