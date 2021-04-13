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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İstifa Mahrem Akalan Terör Örgütü 


- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgüt üyeliğine dair başka deliller bulunan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 3 Astsubay, 1 Üsteğmen, açıkta bulunan 1 Astsubay, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 2 astsubay, 2 emekli ve 1 istifa etmiş eski personel, 38 kapatılan askeri okul öğrencisi, 12 sivil mahrem imam olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör, büfe gibi sabit hatlardan yapılan aramalar ve örgütsel mensubiyetlerine dair başka deliller elde edilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 19 farklı ilde çalışma başlatıldı.
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