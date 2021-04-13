FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı kararı



- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli 11 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan baskında 47 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösteren asker şahıslardan sorumlu, örgütsel olarak “öğretmen” tabir edilen sivil unsurlarca kullanıldığı değerlendirilen büfe, market gibi kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü/kontörlü/sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık/periyodik/yoğun irtibat sağlandığı tespit edilen 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Çok sayıda “Mahrem abi" olarak adlandırılan şahıs yakalandı Yakalanmasına karar verilen asker şahısların; 1 muvazzaf subay, 2 emekli subay, 3 muvazzaf astsubay, 1 açıkta astsubay, 2 ihraç edilmiş astsubay, 1 istifa etmiş astsubay ile 38 kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, 12 mahrem imamdan 2’sinin kamu kurumlarında aktif görevde bulunduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince elde edilen bilgiler ışığında saat 06.00’da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 47’si jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin yaptırılan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından jandarmadaki sorgulamalarının devam ettiği diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



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