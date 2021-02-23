Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
FETÖ'nün TSK'daki 'mahrem imamlarına' operasyon

FETÖ'nün TSK'daki 'mahrem imamlarına' operasyon

Zanlıların adli tıp birimine girişleri ve çıkışları

( ADANA ) FETÖ'nün TSK'daki "mahrem imamlarına" operasyon - FETÖ'nün ankesörlü/büfe numaralarından ardışık arandığı tespit edilen 13 astsubay ve uzman çavuşa yönelik operasyon düzenlendi - Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü ADANA

Adli Tıp Mahrem Uzman Çavuş Terör Örgütü Kışla 


- Adana merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün “Mahrem Hizmet” olarak adlandırdıkları gizli yapılanmada yer alan “Mahrem İmamlara” yönelik soruşturmada 13 astsubay ve uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Adana Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve TEM şube müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün “mahrem hizmet” olarak adlandırdıkları gizli yapılanmada yer alan “mahrem imamların” TSK içindeki terör örgütü mensupları ile iletişime geçmek için kullandığı gizli haberleşme yöntemlerinden birisi olan ankesörlü/büfe numaralarından Adana'da ardışık arandığı tespit edildi. Gözaltı kararı verilen 13 astsubay ve uzman çavuşa yönelik olarak Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı