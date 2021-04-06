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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı kararı

FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı kararı

Şüphelilerden detaylar

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( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında ByLock kayıtları ve FETÖ’nün tepe yönetimi ile irtibatlı olduğu belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında ByLock kayıtları ve ifadelerden yola çıkan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verdi. Örgütün tepe yönetimiyle de irtibatlı olduğu ifade edilen şüphelilerden 10’unun gözaltına alındığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin, diğer 5 şüpheliyi yakalama ve gözaltı işlemleri ise devam ediyor.
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