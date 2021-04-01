Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ'nün sözde 'Adıyaman Bölge Ablası' Samsun'da yakalandı

FETÖ'nün sözde 'Adıyaman Bölge Ablası' Samsun'da yakalandı

Yakalanan kadının polisin koyunda yürümesi

Hapis Cezası Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Yakalama Emri Öğretmenlik 

-Adliyeye girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) FETÖ'nün sözde "Adıyaman Bölge Ablası" Samsun'da yakalandı SAMSUN

- FETÖ'nün Adıyaman Bölge Sorumlusu olduğu iddia edilen ve hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kadın Samsun'da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerinden dolayı “Yakalama emri çıkartılan” şahısların yakalanması ve “Gaybubet evlerinin” deşifre edilmesine yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlik yapan ve Adıyaman ilinde örgütün bayan yapılanmasında sözde “Bölge Ablalığı” yaptığı tespit edilen A.Y. Samsun'da yakalandı. Samsun TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.Y.'nin yargılandığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verilen ve karara istinaden Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosunca yakalama emri çıkartılan A.Y. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement