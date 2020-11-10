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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 şüpheli yakalandı - İSTANBUL

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 şüpheli yakalandı - İSTANBUL

- Polis ekiplerinin operasyonundan görüntüler - Göz altına alınan şahsın emniyete götürülmesiFETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 70 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç askerlerle ihraç askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul 'da 38 şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.20 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda da 32 zanlı yakalandı. 70 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Askeri Öğrenci Mahrem Akalan Öğrenciler 

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