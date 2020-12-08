FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı

-Adliyeye girişi

-Adliyeden çıkıp polis aracına binmesi

-Polis aracının cezaevine gidişi

-Adliye dış görüntü

-Emniyet dış görüntü



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda saklandığı ileri sürülen evde yakalanan ve hakkında hapis cezası bulunan doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Samsun'da mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda gözaltına alınan ihraç doktor E.Ü. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 hapis cezasının bulunduğu tespit edilen E.Ü. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (MAY-



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