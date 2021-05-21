FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasında 16 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon

-Sağlık kontrolü için hastaneye girişleri

-Polis aracına binlemeleri

-Polis aracının emniyete gidişi

-Samsun Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasıyla ilgili 16 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “mahrem askeri” imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf asker ve kapatılan askeri okulu öğrencilerinin de bulunduğu toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saat 06.00'da Atakum ilçesinde 6, İlkadım ilçesinde 2, Bafra ilçesinde 1, Çarşamba ilçesinde 1, Terme ilçesinde 3, 19 Mayıs ilçesinde 1 ve Vezirköprü ilçesinde 2 olmak üzere toplam 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

