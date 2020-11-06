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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma - KONYA

FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma - KONYA

- Zanlının emniyete sevk görüntüsüFETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Konya 'da gözaltına alınan şüphelinin, Konya Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu belirlendiKONYA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Konya 'da gözaltına alınan ve "mahrem imam" olduğu ileri sürülen zanlının, Konya Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu belirlendi.Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından, Konya 'da öğretim görevlisi olduğu öğrenilen R.Ö. (33) gözaltına alındı.Terör örgütü üyelerince jandarma içerisine yerleştirilmiş personele mahrem imamlık yaptığı iddia edilen R.Ö'nün evindeki aramada, dijital materyallere el konuldu.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecek.

Jandarma Mahrem Öğretim Görevlisi 

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