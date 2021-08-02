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FETÖ firarisi yakalandı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ firarisi yakalandı

FETÖ firarisi yakalandı

Zanlının adliyeden çıkarılması görüntüsü

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Hapis Cezası Darbe Girişimi Gözaltı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Abdullah K. isimli şahıs, Edremit Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince yapılan titiz çalışma neticesinde yakalandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde doçent olarak görevli iken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edildiği öğrenilen FETÖ firarisi, Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Şahıs, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi. (EME-MŞ)
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