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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ firarisi öğretmen kadın sahte kimlikle yakalandı

FETÖ firarisi öğretmen kadın sahte kimlikle yakalandı

adliye sevk edilmesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Sahte Kimlik Kamu Görevi Kadın Öğretmen Hapis Cezası Darbe Girişimi 


- Balıkesir’in Edremit ilçesinde Fetö firarisi kadın öğretmen sahte kimlikle yakalandı. Edinilen bilgiyre göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, yapılan titiz çalışma neticesinde FETÖ/PDY silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan 7 YIL 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakalandı. Adı geçen kişinin saklandığı yerin tesit edildiğinin anlaması üzerine araç ile kaçmaya çalıştığı sırada TEM ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. Özlem Y. İsimli kadının darbe girişimi sonrası kamu görevinden ihraç edildiği ve bu güne kadar akrabası adına düzenlenmiş kimliği kullandığı ileri sürüldü. Yakalanan kişi Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı. Savcılıkta işlemlerinin tamamlanmasının ardından kadın Burhaniye Cezaevine gönerildi. (BT-)
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