FETÖ firarisi Kamil Yavuz M. adliyeye sevk edildi - İSTANBUL
- FETÖ firarisi Kamil Yavuz M.'nin adliyeye sevk edilmesi - Sahte kimlikle Ankara'da yakalanarak istanbul'a getirilen FETÖ firarisi Kamil Yavuz M. adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M, adliyeye sevk edildi.
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