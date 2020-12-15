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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün babasının davası ertelendi - Şükür'ün avukatları mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti

- FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün babasının davası ertelendi - Şükür'ün avukatları mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti

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Mal Varlığı Karya Sanık Avukatları Mahkeme Heyeti Eski Futbolcu 

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( SAKARYA ) - FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün babasının davası ertelendi- Şükür'ün avukatları mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti SAKARYA

- Sakarya'da FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında yargılanan firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’ün avukatları, davada Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti. Talebi reddeden mahkeme heyeti davayı ileri tarihe erteledi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılanmasına Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davadaya Selmet Şükür katılmazken, Şükür'ün avukatları ise hazır bulundu. Davada söz alan sanık avukatları, sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve tekrar mütalaa verilmesi için dosyanın Cumhuriyet savcısına verilmesini talep ettiler. Sanık avukatlarının, Cumhuriyet Savcısına tekrardan mütalaa verilmesi talebinin reddeden mahkeme heyeti, davayı 19 Ocak 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi. (OK-GY
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