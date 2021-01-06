- FETÖ firarisi eski ilçe emniyet müdürleri yakalandı



- FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinden hakkında yakalama kararı bulunan gaybubet evinde kaldığı tespit edilen A.D. isimli eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ankara Emniyet Müdürlügü Organize Suçlarla Mücadele Sube Mudurulugu ekiplerince gerçekleştiren operasyonda yakalandı. Aynı evde gizlenen ve hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında yakalama kararı bulunan Merkez Emniyet Müdürlüğü yapmış eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü İ.E. isimli şahıs ise polis ekiplerinin geldiğini fark etmesi üzerine 4 katta bulunan gaybubet evinin balkonundan bir ağaca tutunarak aşağı atlayarak kaçmaya çalıştı. İ.E. isimli şahıs kovalamaca neticesi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahsında yakalanmamak, fark edilmemek amacıyla sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri tespit edildi. Ayrıca şahsın yakalanarak gözaltına alındığı dairenin de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak kapsamında tutuklu bulunan eski albay rütbesindeki askeri personele ait olduğu belirlendi. Şahısların Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim edilen personeller olarak örgüt tarafından kodlandıkları ve her ikisinin de Bylock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptıkları da kaydedildi. Gaybubet evinde yapılan ikamet aramasında FETÖ\PDY Terör Örgütüne ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar ve dijital materyallerine ise polis ekipleri tarafından el konuldu. (ALİ-BC -



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