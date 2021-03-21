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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
FETÖ’den yakalama kararı bulunan kadın yakalandı

FETÖ’den yakalama kararı bulunan kadın yakalandı

Kadının adliyeye getirilmesi

Akalan Yakalama Kararı Kanun Hükmünde Kararname Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Adliyeye alınması

( ADANA ) - ADANA

- Adana’da FETÖ suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan bir kadın Adana’da yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı bulunan Fatma D.’nin, kentte olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda Fatma D.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Fatma D.’nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu, örgüt ele başı Fetullah Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’daki hesabına para yatırdığı, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Fatma D.’nin, polis okulu ablalarının kaldığı evlerden sorumlu olduğu ve mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürüldü. (FKE-
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