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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Mahrem Trol 

-Adliyeden detay
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-1 dakika 10 saniye

( NİĞDE ) - NİĞDE

- FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Niğde merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (YE-AÖ-
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