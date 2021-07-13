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FETÖ’den aranan firari eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalandı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
FETÖ’den aranan firari eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalandı

FETÖ’den aranan firari eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalandı

Zanlı adliyeye çıkartılırken görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Emniyet Müdürü Karahisar Terör Örgütü Polis Ekipleri Silahlı Terör Örgütü 


- Afyonkarahisar’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü yakalanarak cezaevine gönderildi.Konya’nın Akşehir ilçesinde görevli polis ekiplerince durumundan şüphelenilen eski 2. sınıf emniyet müdürü olan Bayram B.’nin GBT sorgulamamasında Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütün üye olma suçundan 5 yıldır firari olarak arandığı tespit edildi. Yakalanan firari şüpheli Bayram B., Cumhuriyet Savcısının talimatlarına istinaden Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
Eski 2. sınıf emniyet müdürü Bayram B., Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklanma talebi ile Asliye Hukuk Mahkemesine sevk edildikten sonra adli makamlarca tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.
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