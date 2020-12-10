Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ'den aranan eski komiser yardımcısı yol uygulamasında yakalandı

FETÖ'den aranan eski komiser yardımcısı yol uygulamasında yakalandı

FETÖ üyesi komiser yardımcısının karakola getirilişi

Polis Sürücü Belgesi Akalan Yakalama Kararı Gesi 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan eski komiser yardımcısı, Bağcılar’da yol uygulamasında sahte ehliyetle yakalandı. Emniyet kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Bağcılar’da yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsüne ehliyet ve kimlik sorgusu yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan araçta çıktı Şüpheli, polise “M.E.Ü.” ismine kayıtlı görünen sahte bir sürücü belgesi gösterdi. Belgenin sahte olduğunu değerlendiren emniyet ekipleri, şüpheliye gerçek kimliğini sordu. Durdurulan kişinin asıl adının Esad Emin A. (28) olduğu ve polislikten ihraç edilen bir FETÖ üyesi komiser yardımcısı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlının ayrıca Bursa’da yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Eniştesi adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalandı Yapılan geniş çaplı araştırmalarda yakalanan FETÖ/PDY üyesi Esad Emin A.’nın üzerinden çıkan sahte sürücü belgesinde geçen ismin ise eniştesi olduğu ve şahsın internet üzerinden illegal yöntemlerle sipariş ederek bahse konu sürücü belgesini temin ettiği belirlendi. FETÖ/PDY üyeliğinden Bursa Ağır Ceza Mahkemesince aranıyordu Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2017 tarihinden itibaren “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arandığı ortaya çıkan şüphelinin, aynı ilde görevliyken “Komiser Yardımcısı” rütbesinden meslekten ihraç edildiği saptandı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Esad Emin A.’nın Güneşli Polis Merkezi’ndeki işlemleri sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı