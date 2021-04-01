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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ'den aranan asker yakalandı

FETÖ'den aranan asker yakalandı

Adliye sevk edilmesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Polis Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan astsubay, polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kısa süre önce araması bulunan astsubay A.O.Ç.’yi sıkı titiz araştırma ve takip sonucu saklandığı evde yakaladı. TSK’da astsubay rütbesinde bulunan ve hakkında görevden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.
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