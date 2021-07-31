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Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu

Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu

-Yangın bölgesinden görüntüler

İlk Müdahale Yangın Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale 

--Vatandaşları söndürme çalışmaları

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar yangını söndürmek için ekipler ile birlikte canla başla çalışıyor. Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 8 arazöz ve ilk müdahale araçları yangına müdahalesini sürdürüyor. “Vatandaşlar seferber oldu” Orman yangını çıktığını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor. Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor. Fethiye-Ölüdeniz karayolu trafiğe kapatıldı Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması için Fethiye-Ölüdeniz karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, özel araçların geçişine izin verilmiyor. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ta yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.
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