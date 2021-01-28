Fethiye’nin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü

-Karda mangal yakanlar

-Kar topu oynayanlar

-Bahri Çelik röportaj

-Hakan Çınaroğlu röportaj



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Fethiye ilçesinde bazı mahallelere yağışlı hava ile birlikte yılın ilk karı düştü. Fethiye'nin Nif, Koru, Kızılbel, Söğüt ve Yeşilüzümlü Mahalleleri'ne ulaşımı sağlayan yollarda biriken karlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri temizlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü bin 440 rakımlı Kırkpınar mevkiine gelen vatandaşlar da karda eğlenceli dakikalar yaşadı. Fethiye-Çameli kara yolu kenarında vatandaşların araçlarını park etmesi nedeniyle yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bölgeye gelen bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri leğen ve naylonlarla kaydı, bazıları da kar üzerinde mangal yaptı. Dalaman’dan bölgeye gelen Bahri Çelik (63) yılın geç de olsa ilk kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.



Kar yağışının daha çok olmasını istediklerini anlatan Çelik, “Çok güzle oldu. Torunlarımı getirdim. Onlar kar üzerinde oynuyor. Biz de ateşin başında oturuyoruz” dedi.

Hakan Çınaroğlu ise ilçeye kar yağmadığı için kara hasret olduklarını dile getirdi. Çınaroğlu, kısa zaman da olsa kar üzerine sucuk ekmek keyfi yapmak için arkadaşlarıyla bölgeye geldiklerini kaydetti.





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