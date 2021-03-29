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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fethiye’deki koyda kaçak yapılaşmaya inceleme başlatıldı

Fethiye’deki koyda kaçak yapılaşmaya inceleme başlatıldı

kaçak yapı görüntü

( MUĞLA ) - MUĞLA

Jandarma Kaçak Kaçak Yapılaşma Kaçak Yapı Zabıta 


- Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir koyda kaçak yapılaşma olduğu iddiası üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi İnceburun Koyu’na bir grup tarafından ahşap direkler dikildiği bilgisi üzerine bir grup vatandaş bölgeye gitti. Koyda çalışma yapan işçilerle vatandaşlar arasında gerginlik yaşanması üzerine bölgeye jandarma, zabıta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İki grup arasındaki gerginlik jandarma ekiplerince önlendi ve grup dağıtıldı. Koydaki yapılaşmayla ilgili, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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