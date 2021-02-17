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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fethiye’de yayaya çarpan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Fethiye’de yayaya çarpan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

- yaralılar ekiplerin müdahallesi

Polis Hastane Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-- yaralıların ambulanslara alınışaları
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletiyle çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Anıl Çayan'ın (24) kullandığı 48 AED 413 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Haticegül H'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Çayan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Haticegül H'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (MY-OD-Y)
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