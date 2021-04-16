Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

-- emniyetten görüntüler

-- zanlıların emniyetten çıkarılması

-- detaylar



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye İlçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlçede uyuşturucu getireceği tespit edilen N.B. ile A.B, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ilçe girişinde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada gizlenmiş halde yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza Evine gönderildi.



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