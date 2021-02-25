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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fethiye’de tarihi eser operasyonu

Fethiye’de tarihi eser operasyonu

ekiplerin arama çalışması

Polis Kaçak Emekli Polis Tarihi Eser Kaçakçılığı Gori 

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( MUĞLA )- 2 bin 551 tarihi sikke ele geçirildi MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 bin 551 sikke ve 63 obje ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından araçla ilçe dışına çıkacaklarının anlaşılması üzerine kontrollü şekilde müdahale edildi. Otomobilde yapılan aramada, devlet ve kral isimleri şeklinde kategorize edilmiş 2 bin 551 sikke ile 63 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 63 adet obje ele geçirildi. Operasyonda, birisi emekli polis, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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