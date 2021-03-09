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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Fethiye’de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

- Fethiye’de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

- ekiplerin yaralıyı kurtarma çalışması

Jandarma Bild 

-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaza sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Ünal Ö.'nün (56) kullandığı 48 FAM 75 plakalı otomobil Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisi Babadağ yolunda, yol kenarındaki kayalara çarparak takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Özgan, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MY-OD-Y)
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